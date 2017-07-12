«Аэрофлот» 13 и 14 июля отменяет и переносит рейсы из Москвы из-за непогоды

Из-за неблагоприятного прогноза погоды на ближайшие два дня 14 рейсов «Аэрофлота» отменены и девять — перенесены на другое время.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, изменения касаются самолетов, отправляющихся из Шереметьево, и двух рейсов, следующих в московский аэропорт из Мюнхена и Франкфурта.

Прогноз расстроил планы людей, собравшихся в Краснодар, Ростов, Самару, Тюмень, Архангельск, Воронеж, Минеральные Воды и другие российские города. Придется смириться с ситуацией и тем, кто летит в Париж, Берлин, Прагу, Варшаву, Таллинн и Минск. С полным списком рейсов и их номерами можно ознакомиться на сайте перевозчика.

Пассажиры отмененных рейсов могут переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки, отмечается в сообщении. Путешественников оповещают через сall-центр. Прибывших на регистрацию перевозчик обещает обеспечить всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Отметим, прогноз погоды в Москве не обещает солнечные дни, но и не предвещает ничего фантастического: днем в четверг и пятницу возможна гроза, весь день будет идти дождь (6,8 и 2,1 мм), ветер скоростью до 5 и 7 метров в секунду соответственно.

Но в данной ситуации метеорологам лучше перестраховаться: этим летом с прогнозами, особенно в Москве, большие проблемы: так, ущерб от «тропического ливня», прошедшего в столице 30 июня, страховщики оценили в 29 млн рублей, вслед за чем предсказуемо последовали разбирательства, кто должен нести за это ответственность.

Затем в начале июля ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что лета в центральной части России «уже не будет», а через день глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заверил, что «по-настоящему летние теплые дни все же будут».

После этого рассерженный Владимир Жириновский впервые в жизни промок под дождем и предложил московских синоптиков разогнать. А сенатор Екатерина Лахова заступилась за метеорологов, объяснив, что против России применяется «климатическое оружие».