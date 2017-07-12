В России возбуждено уголовное дело об убийстве туриста из Москвы в Абхазии
По факту убийства россиянина, отдыхавшего в Абхазии, возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Москве 12 июля, это было сделано по распоряжению ее руководителя. Убитый Андрей Кабанов оказался москвичом.
Предварительно установлено, что 11 июля в устье реки, вблизи одного из сёл на территории республики, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следствию известно, что житель столицы находился на отдыхе совместно со своей семьей.
Следствие устанавливает родственников потерпевшего, возможных очевидцев, а также лиц, обладающих информацией об обстоятельствах совершенного преступления.
Справка:
Накануне появилась информация о том, что 11 июля двое в масках совершили нападение на российских туристов на берегу моря в устье реки Аапста. Преступники были вооружены огнестрельным оружием и ножом и требовали денег и ценностей. В результате разбойного нападения мужчина 1984 года рождения получил два ножевых ранения в грудную клетку, скончался от полученных ранений в больнице через несколько часов. Погибший находился в сопровождении своей семьи — жены и двух детей, с ними также находилась еще одна семья, в которой было тоже двое детей.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба взял под личный контроль расследование нападения на россиян.