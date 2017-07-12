В России возбуждено уголовное дело об убийстве туриста из Москвы в Абхазии

По факту убийства россиянина, отдыхавшего в Абхазии, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Москве 12 июля, это было сделано по распоряжению ее руководителя. Убитый Андрей Кабанов оказался москвичом.

Предварительно установлено, что 11 июля в устье реки, вблизи одного из сёл на территории республики, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следствию известно, что житель столицы находился на отдыхе совместно со своей семьей.

Следствие устанавливает родственников потерпевшего, возможных очевидцев, а также лиц, обладающих информацией об обстоятельствах совершенного преступления.