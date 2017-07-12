Вежливый налетчик из Заполярья получил 7,5 года за променад по АЗС в Петербурге

Реальный срок в колонии общего режима получил неуловимый разбойник, заработавший полмиллиона рублей на предельно вежливых и пугающе частых визитах на автозаправки в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, 10 июля суд признал 27-летнего жителя Мурманска виновным в 24 разбойных нападениях, которые произошли в разных районах Северной столицы. Преступную серию «специалиста» по автозаправочным станциям разбавила одна опустошённая касса «Юлмарта». Выручку мужчина забирал с неизменной вежливостью и, уходя, обязательно раскланивался. Полицейские охотились за ним больше полугода, ещё год ушёл на расследование его похождений.

По решению суда следующие семь с половиной лет мужчина проведёт в исправительной колонии общего режима. Предположительно, со свободой он распрощался из-за дамы сердца, финансовые трудности которой вынудили его искать преступный «заработок».