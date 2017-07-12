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12.07.2017 18:26
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«Фонтанка» за 60 секунд – 12 июля

Говорим и показываем, как тушили пожар на Кировском заводе. Пять часов там можно было помимо огня и дыма наблюдать вертолеты и даже спецпоезд. Видео внутри.

Мы уже писали о бизнесе на туристах из Китая и о том, почему все, что они здесь тратят, проходит мимо горбюджета. А теперь походили, поснимали и наглядно показываем вам. Первое видеорасследование «Фонтанки» – по ссылке. Спойлер: все дело в янтаре.

Активист «СтопХам» в Петербурге впервые стал фигурантом уголовного дела. Студент собирался ловить нарушителя и ради справедливости прыгнул на капот. Суд поверил записи видеорегистратора. Теперь молодому человеку придется платить за помятую тачку.

Петербург – город велосипедный. Но автомобилисты так не считают. На выходных на набережной Фонтанки и на Петроградке начали оформлять велодорожки. Мы посмотрели, как на них с удовольствием паркуются туристические автобусы и машины.

Туристы довольны, жители какой уж день пугаются истребителей. И ладно бы — впервые в жизни! А в ночь на воскресенье на Неве будут репетировать парад в честь Дня ВМФ. Четыре моста будут открыты дольше обычного.

И еще обрадуем! В Петербург везут мощи Николая Чудотворца, и это вводит такие ограничения для автомобилей, что если вы водитель – зайдите по ссылке и заранее посмотрите схему.

Бесплатный вай-фай в метро Лондона работает с 2010 года. В 2011-м его запустили в подземке Нью-Йорка, в 2014-м – в Москве. В Петербурге в 2017-м можно выйти в сеть с двух веток из пяти. Но скоро интернет запустят еще на одной – зеленой линии.

«Зенит» жалуется на отсутствие уюта. Нападающий Артем Дзюба рассказал, что команда не чувствует себя на новом стадионе как дома. И форма у них новая — фиолетовая. Надеемся, играть в ней будут не с такими грустными лицами, как сегодня.

Грустнее Кержакова зенитовца сегодня все равно нет. Футболист сначала показал всем улов с рыбалки на Онеге, но получил за это нагоняй от Росрыболовства. Спортсмену пришлось идти в сеть и объяснять, что он просто фотографируется с рыбами. Не ловить же их, в самом деле. А чтобы все подозрения были сняты, Кержаков выпустит в озеро мальков лосося. Ми-ми-ми.


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