Глава «Семейного капитала» получила 8 уголовных дел из-за долгов петербургским пайщикам

Больше 360 млн рублей задолжал кооператив «Семейный капитал» своим пайщикам в Петербурге. В материалах возбужденных дел пока фигурируют 10 миллионов.



Как сообщает городское управление ФССП 12 июля, горожане безуспешно пытаются вернуть вложенные в некоммерческое потребительское общество деньги и проценты от вкладов — всего 360 миллионов. На исполнении у приставов находятся больше 540 производств – признаки преступления в них ищут дознаватели.

Возбуждено восемь уголовных дел в отношении председателя правления кооператива Натальи Верховой: три за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и пять – за неисполнение судебных решений. В них речь идёт о 10 миллионах. Счета «Семейного капитала» арестованы, но по долгам платить НПО не спешит.

Основанием для уголовного преследования Верховой стала, как полагают приставы, упущенная возможность вернуть пайщикам 5,5 млн рублей. Данные о том, что деньги общество получило, дознаватели нашли в контрольно-кассовой книге, но на выплаты средства так и не пошли.

«Семейный капитал» был основан в 2011 году. Через четыре года, по информации самой организации, был восстановлен и модернизирован ряд сельскохозяйственных предприятий, созданы собственные заводы и магазины, логистика и предприятия сферы услуг. В 2016 году у кооператива начались серьёзные финансовые проблемы, но организация к тому времени подготовила для своих пайщиков запасной «аэродром» и перевела их в новое НПО. «Десятки регионов присутствия, множество предприятий, собственная крупная сеть магазинов и невероятный оборот денежных средств», – говорится на сайте общества, которому на днях исполнилось три года. НПО насчитывает больше 15 тысяч пайщиков.