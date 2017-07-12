Ушаковский мост остановил Петроградскую сторону и вырвал у машины глушитель

Плотность дорожного движения в Санкт-Петербурге вечером 12 июля, по оценке сервиса «Яндекса», достигла 7 баллов против обычных для этого времени суток 5-6.

Обычно пробки разрастаются во время сильных осадков, а сегодня им «помогают» дорожные работы. Локальные транспортные коллапсы случились на Петроградской стороне и на прибрежной части Выборгской, а также на юго-востоке КАД.

В частности, Каменноостровский проспект стоит, очевидно, из-за ремонта Ушаковского моста. Там сняли асфальт, да так, что машины цепляют стыки днищем. У одного автомобиля вырвало глушитель.

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