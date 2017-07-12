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12.07.2017 17:59

ЦБ зафиксировал случаи использования устройств, считывающих данные с чипов платежных карт

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) зафиксировал случаи использования устройств, способных считывать информацию с чипов платежных карт. Эти гаджеты далеки от совершенства и не слишком эффективны, утверждают в ЦБ.

В сообщении регулятора инциденты со считыванием названы «единичными». Отметим, речь идет не о вирусе, а именно об устройствах. В настоящее время ФинЦЕРТ проводит их техническое исследование. Использование злоумышленниками полученной информации для создания копии платежной карты возможно, но затруднительно, утверждают в Центробанке.

«Считывание данных с чипа банковской карты не приводит к автоматическому несанкционированному переводу денежных средств. В соответствии с технологией EMV (международный стандарт для операций по банковским картам с чипом) каждая транзакция, осуществляемая при помощи чипа, уникальна за счет использования криптографических преобразований», – поясняется в сообщении.

В соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» в случае совершения несанкционированной операции по переводу денежных средств с использованием платежной карты, в том числе оборудованной чипом, владельцу карты необходимо обратиться в банк-эмитент, заблокировать карту и написать заявление о несогласии с проведенной операцией. Оператор по переводу денежных средств обязан рассмотреть это заявление и предоставить клиенту всю информацию о результатах его рассмотрения в течение 30 дней (если перевод не был трансграничным).

 


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