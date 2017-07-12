Смольный застеклит фасады вдоль Фрунзенского радиуса за 113 миллионов

Город выбрал подрядчика, который займется шумозащитным остеклением фасадов на Бухарестской, примыкающих к стройплощадкам Фрунзенского радиуса. На это потратят 113 млн рублей.

Информация об определении подрядчика появилась на сайте госзаказа 12 июля. Работы проведет Гидропромстрой. Ранее компания выигрывала конкурсы на строительство тренировочных площадок к ЧМ-2018 и реконструкцию стадиона «Турбостроитель».

Судя по техзаданию, остеклят фасады десяти домов на четной стороне Бухарестской улицы и первого корпуса дома №24 по улице Ярослава Гашека. Закончить работы надо не позднее 14 декабря. Общее количество устанавливаемых шумозащитных окон составляет почти 3 тысячи, общая площадь — порядка 8,5 тысячи квадратных метров. Рядом с указанными адресами строятся станции метро «Проспект Славы» и «Дунайский проспект».

Вторая очередь Фрунзенского радиуса со станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» строится с конца 2013 года. Упираться он будет в депо «Южное», сооружением которого занимается «ЛенСпецСМУ».

«Проспект Славы» – станция глубокого залегания (порядка 50 метров) с двумя вестибюлями на пересечении Бухарестской улицы с проспектом Славы и Альпийским переулком. Остальные станции радиуса относятся к категории мелкого заложения. Контракт на строительство рассчитан до 20 декабря 2018 года, однако в случае своевременного выделения финансирования «Метрострой» готов приблизить эти сроки.