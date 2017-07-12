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12.07.2017 17:25

«Петербургская Недвижимость»: Объем продаж новостроек Петербурга и области вырос за квартал на 5%

По итогам первого полугодия 2017 года на первичном рынке Петербурга и пригородной зоны Ленобласти в январе – июне было продано 1,8 млн кв. м строящегося жилья. Это, по данным консалтингового центра "Петербургская недвижимость", всего на 200 тыс. кв. м меньше, чем было реализовано в аналогичном периоде прошлого года.

«Ситуация на первичном рынке петербургской агломерации остается стабильной, – рассказывает Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра. – Итоги первого полугодия 2017 года подтвердили: спрос на строящееся жилье по-прежнему находится на высоком уровне».

По словам эксперта, в прошлом году в первом квартале было отмечено небывалое оживление, связанное со слухами об отмене господдержки ипотеки, тогда как во втором квартале 2016 года объем продаж снизился. В 2017 году наблюдается обратная картина. В первом квартале объем продаж составил 870 тыс. кв. м, а во втором вырос на 5% – до показателя 930 тыс. кв. м строящегося жилья.

«Первое полугодие выявило две основные тенденции, – отмечает Ольга Трошева. – Первый тренд – ипотека по-прежнему является драйвером в развитии рынка. И если по итогам 2016 года доля ипотеки составляла 57%, то по итогам января – июня доля таких сделок выросла и достигла 63%. Сейчас банки предлагают привлекательные ставки, что является стимулом для покупателей жилья. Второй тренд: поскольку с начала года стартовали продажи в ряде интересных новых проектов именно на территории Петербурга, объем продаж городских новостроек вырос по сравнению с предыдущими периодами».

Напомним: сегодня аналитики Knight Frank St Petersburg обнародовали свои подсчеты: по итогам I полугодия 2017 года на первичном рынке недвижимости Петербурга и пригородов продано 1,5 млн кв. м жилья. По сравнению с II полугодием 2016 года объем спроса снизился на 34% в кв. м и на 38% – в штуках квартир.


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Новости
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