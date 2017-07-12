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12.07.2017 17:20
4 Комментариев

Пожар на Кировском заводе тушили пять часов

Больше ста пожарных, два вертолёта и спецпоезд смогли к 16.30 ликвидировать возгорание в 225-ом цехе Кировского завода в Петербурге 12 июля. Завод ущерб пока не оценивал.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Пламя удалось остановить только после того, как оно охватило 1000 квадратных метров, занятых мощностями Петербургского тракторного завода. Тлеющие очаги проливали ещё три часа, постепенно снижая ранг пожара с третьего до второго, а потом и первого.

Полыхающий цех тушили 104 сотрудника МЧС, на месте работали 22 пожарных расчёта и специальный поезд, который пригнали с Московского вокзала. С воздуха огонь заливали два вертолёта.

В пресс-службе Кировского завода предположили, что возгорание в цехе, где изготавливали коробки передач для трактора «Кировец», могло возникнуть из-за работ по его реконструкции. По предварительным оценкам, пострадали только выведенные из эксплуатации площадки. Возможно, часть оборудования переведут на новые площади, но ущерб на предприятии пока не оценивали.

Напомним, пожар на заводе вспыхнул около полудня и вскоре распространился на все здание. Из горящего цеха спасатели успели вынести газовые баллоны. Специалисты с помощью передвижной лаборатории провели экспертизу воздуха: повышенной концентрации опасных веществ не зафиксировано.


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комментарии пользователей (4)
Nike16385
12 июля 2017 г. 19:02
Qualis: А может не вентиляцию резали, а что другое попилили чуть раньше? А потом считай ущерб...
ab-cook
12 июля 2017 г. 19:00
житель города П.: В раоне 14-45 садился на ОТ в сторону ЮЗа около главных ворот. Кроме машин пропагандонов от ТВ ничего не увидел,увы. Подумал,что очередной неДимон нас посетить изволил.
житель города П.
12 июля 2017 г. 17:49
Видел всё это вживую, достаточно близко. Дымина впечатлял. Хорошо, что несло на залив, а не в город.
Qualis
12 июля 2017 г. 17:44
Говорят на заводе делали вентиляцию, резали ее, а в вентиляции оказалось масло, которое и загорелось.
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