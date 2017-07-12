Очевидцы: Вода Муринского ручья поржавела

О загрязнении правого притока Охты сообщают читатели «Фонтанки» из Калининского района. За сутки по неизвестной причине вода в нём кардинально изменила цвет.

По словам любителей гулять и наблюдать за утками, прикормленными в ручье, в районе угла Тихорецкого проспекта и улицы Академика Байкова 11 июля в ручье появилось большое рыжее пятно, а трава, камыши и берег окрасились в грязно-коричневый цвет. К 12 июля вся вода уже была ржавой, наблюдаются парение и неприятный запах.

Причину изменения цвета воды читатели видят в сливе отходов не известного им предприятия.

В департаменте Росприроднадзора по СЗФО, в чьем ведении находится ручей, «Фонтанке» сообщили, что сигналов о загрязнении водоема не получали. Но обязательно выедут на место и проверят, есть ли загрязнение и в чем его причина.

Побуревший ручей течет из лесопарка «Сосновка» на восток по территории Гражданки, через Муринский парк и впадает в Охту в районе деревни Новая. Его длина составляет 8,7 километра. В 2016 году город утвердил план капремонта Муринского парка и очистку части ручья, по нему протекающего.