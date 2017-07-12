Крупнейшее нефтяное месторождение России досталось «Роснефти»
Лидер российской нефтяной отрасли выиграл торги на право пользования крупнейшим разведанным нефтяным месторождением в стране. «Роснефть» предложила за него лучшую цену – 20 млрд рублей.
Как сообщает пресс-служба компании, Эргинский лицензионный участкок недр федерального значения расположен в Ханты-Мансийском автономном округе. Самый крупный лицензионный участок из нераспределенного фонда Российской Федерации обладает запасами 103 млн тонн нефти по категориям С1+С2.
Справка:
«Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности ПАО «НК «Роснефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.