«Мостострой №6» вновь пытается вернуться

Знаковый дорожный подрядчик Петербурга с благословения кредиторов оживает после разорения и планирует заявиться на крупнейшие инфраструктурные проекты, в том числе Восточный скоростной диаметр.

В Москве 19 июля соберутся кредиторы банкротного ОАО «Мостострой №6», имевшего в лучшие времена портфель заказов на 50 млрд рублей. Он известен по Синопскому тоннелю, КАД, ЗСД. За два года простоя компания потеряла все свои заказы. Но появился свет в конце тоннеля. Будет создано новое юридическое лицо, и «Мостострой №6» попробует отработать свои долги.

Конкурсный управляющий «Мостостроя №6» Николай Филатов заявил «Фонтанке», что решение о создании нового общества принято единогласно на комитете кредиторов 30 июня: «Оно будет отвечать всем критериям крупного мостостроительного предприятия. Уже сейчас предпринимаются шаги по поиску крупных контрактов на строительство».

19 июля кредиторы должны определить состав имущества «Мостостроя», которое будет внесено в оплату уставного капитала новой компании, и размер этого капитала. Кроме того, на собрании назначат руководителя нового АО. Будет ли это экс-директор «Мостостроя №6» Дмитрий Тюрин, неизвестно. Он на звонки и сообщения «Фонтанки» не ответил.

Оживление «Мостостроя №6» – идея давняя. Еще в декабре 2015 года был создан двойник – ООО «Мостострой №6». Его учредителем выступил Алексей Федоров, который раньше работал в подразделении главного «Мостостроя №6». Компания зарегистрирована в бизнес-центре Игоря Осипова – еще одного экс-руководителя структур "отцовской" фирмы. Ожидалось, что на это юрлицо будут выведены техника и трудовой коллектив гиганта. Однако этого не произошло. Сегодня никаких данных об активах «Мостостроя №6» в ООО нет. Компания, по данным СПАРК, активной деятельности не ведет. Нет и информации хоть об одном отработанном ею заказе.

О том, что имущество «Мостостроя №6» осталось при нем, говорят акты инвентаризаций, проведенных по заказу конкурсного управляющего. По состоянию на 30 января 2017 года на балансе компании числилась 91 единица техники — от бетоносмесителей и экскаваторов до легковушек и автобусов. Всего на 328 млн рублей. Еще почти на 4,9 млн было станков, щитов и прессов. Нашелся даже вертолет за 151 млн рублей. Кроме того, на балансе осталось здание на Камчатской (25 млн рублей), база «Предпортовая» на Пулковской (298 млн). И база «Подберезье» в одноименном поселке Новгородской области (еще за 84,8 млн). А еще нежилое здание в Санкт-Петербурге, в Ногинском переулке, за 22 млн и с правом аренды участка у города еще за 5 млн. Всего имущества более чем на 900 млн рублей.

Общий размер долгов «Мостостроя №6» сейчас составляет 7 млрд рублей. Основные кредиторы – банк «Россия» (4,5 млрд) и Сбербанк (1,5 млрд). Требования предъявили также заказчики, внесшие аванс, и рабочие, которые не дождались зарплаты. Активы компании оценивались перед банкротством в 1,5 млрд рублей (сейчас их меньше, так как часть имущества ушла с торгов в счет погашения краткосрочной задолженности). Но с самого начала процедуры банкротства было понятно, что даже при реализации всей техники и недвижимости на погашение всех долгов денег не хватит. В такой ситуации перезапуск предприятия – единственный вариант. А при определенной сноровке кредиторы смогут выйти и в прибыль.

Оценщики ООО «Эккона-Оценка» по заказу конкурсного управляющего проанализировали перспективы нового юрлица. Как говорится в заключении, в его актив перейдут не только квалифицированный персонал (в том числе уволенные ранее сотрудники) и парк современной техники, но и лицензии на работу с объектами культурного наследия и работы в области атомной энергетики, а также деловая репутация старого юрлица и подписанные акты о вводе объектов в эксплуатацию на сумму свыше 7 млрд рублей. Это позволит принимать участие в конкурсах на заключение государственных контрактов на сумму до 35 млрд рублей.

Оценщики набросали список из одиннадцати заказов на 65 млрд рублей, которые потенциально могла бы получить новая компания. Например, Восточный скоростной диаметр по заказу администрации Санкт-Петербурга за 12 млрд рублей или часть Центральной кольцевой автомобильной дороги в Подмосковье за 6 млрд. Есть и другие потенциальные заказы – например, строительство и реконструкция обходной трассы у Перми стоимостью 14 млрд. Предварительная выгода от исполнения пакета заказов составит 840 млн рублей. При этом чистая прибыль предприятия в 2017 году уже превысит 110 млн, в 2018 – 2019-м – 440 млн рублей и в 2020-м – 220 млн рублей.

На пике своей мощности «Мостострой №6» вел пробивку Обводного канала до проспекта Обуховской Обороны (3 млрд), строительство развязки на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Непокоренных (2,96), Синопского тоннеля (1,3 млрд) и развязки на Зеленогорском шоссе в Репино, возводил новое здание Арбитражного суда недалеко от Смольного (около 1,5 млрд) и обслуживал подряды по ремонту дорог. В 2015 году Тюрин говорил «Фонтанке», что у компании всего заказов на 50 млрд рублей. Она работала на двух крупнейших городских трассах Петербурга – КАД и ЗСД.

Игроки дорожного рынка настроены скептически. Есть мнение, что вернуть прежние объемы возрожденному подрядчику не получится. В Санкт-Петербурге место «Мостостроя № 6», как считается, заняла компания «Пилон». Хорошие позиции у «Возрождения» и «АБЗ-Дорстроя».

– Большие заказы – это выстраивание отношений, а не просто победы в конкурсах, – замечают строители.

Успех перезапуска «Мостостроя №6» в первую очередь будет зависеть от внутренних факторов, ведь к развалу компании на ее пике привели, в том числе, и конфликт акционеров и неграмотный менеджмент. Как писала «Фонтанка», подрядчик стал жертвой собственного размера. Из-за снижения дорожных заказов возник дефицит оборотных средств. Остаточного финансирования по крупным проектам не хватило для содержания армии техники и людей. Сокращения привели к затратам на увольнения и к нехватке рабочих рук. На этом фоне начался конфликт владельцев Владислава Жорова и Игоря Минакова. В 2015 году он привел к ликвидации компании.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»