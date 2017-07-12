Группа «Эталон» приобрела новый проект в Москве

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о приобретении прав на земельный участок площадью 2,7 га в Центральном административном округе Москвы.

Земельный участок расположен в центре города на ул. Летниковской. Это развитый и престижный район с современной жилой и развлекательной инфраструктурой вблизи культурных достопримечательностей. Проект также находится в непосредственной близости от деловых кварталов, где расположены главные офисы ряда финансовых организаций и международных компаний.

На приобретенном участке Группа «Эталон» планирует построить проект бизнес-класса с общей реализуемой площадью 75 тыс. кв. м, включающий 50 тыс. кв. м жилой площади и гараж на 596 автомобилей.

Проект обладает превосходной транспортной доступностью: Красная площадь расположена всего в 10 минутах езды, а Павелецкий вокзал находится на севере ул. Летниковской.

Справка о ГК «Эталон»