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12.07.2017 16:19

Дзюба: Пока «Зенит» не чувствует себя дома на новом стадионе

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба рассказал, что команда не чувствует себя как дома на новом стадионе «Санкт-Петербург Арена».

«Пока ещё нет. Ещё мало сыграли матчей на нем. Да и с полем были проблемы. Думаю, нужно ещё матчей пять, чтобы мы ощутили себя здесь дома», – цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

Напомним, поле на новом стадионе «Санкт-Петербург» показало себя не блестяще. Буквально за несколько недель до начала Кубка конфедераций его пришлось менять. Суперзвезде мирового футбола Криштиану Роналду покрытие стадиона тоже не пришлось по вкусу.


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