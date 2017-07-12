Стать Мунком: в интернете рисуют свой «Крик»

В сетях активно растет число желающих создать свою версию картины «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка и выиграть хорошие деньги.

И хотя судьба художника на самом деле была трагической, а эта работа — отражение его болезненного состояния, многие восприняли задание конкурса в сатирическом ключе. Особенно те, что родом из России и Украины, — возможно, потому что как раз резиденты наших стран по правилам конкурса не могут в нем участвовать и рисуют лишь для собственного удовольствия.

На пародийных работах – популярный мем-фейс, персонажа Маколея Калкина из фильма «Один дома», ядерный взрыв, птичек, собачек и, конечно, оригинального персонажа картины, снимающего селфи.

Всего хэштег #MunchContest выдает в социальных сетях порядка полутора сотен работ. Причем часть выполнена не по правилам конкурса, подразумевавшим использование программы «Кисти Мунка».

Победитель получит 6 тысяч евро от организаторов – компании Adobe – и возможность увидеть свою работу в Музее Мунка в Осло и на конференцию компании в Лас-Вегас. Итоги будут подведены 28 июля.

Публикация от sfajrat_od (@sfajrat_od) Июл 11 2017 в 4:40 PDT

Публикация от wombart.net (@wombartblog) Июл 10 2017 в 11:40 PDT

Публикация от Gabriella V. (@gabriella_vagnoli) Июл 9 2017 в 7:04 PDT

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Публикация от Luke Oram (@luke_oram) Июл 8 2017 в 3:26 PDT