Стать Мунком: в интернете рисуют свой «Крик»
И хотя судьба художника на самом деле была трагической, а эта работа — отражение его болезненного состояния, многие восприняли задание конкурса в сатирическом ключе. Особенно те, что родом из России и Украины, — возможно, потому что как раз резиденты наших стран по правилам конкурса не могут в нем участвовать и рисуют лишь для собственного удовольствия.
На пародийных работах – популярный мем-фейс, персонажа Маколея Калкина из фильма «Один дома», ядерный взрыв, птичек, собачек и, конечно, оригинального персонажа картины, снимающего селфи.
Всего хэштег #MunchContest выдает в социальных сетях порядка полутора сотен работ. Причем часть выполнена не по правилам конкурса, подразумевавшим использование программы «Кисти Мунка».
Победитель получит 6 тысяч евро от организаторов – компании Adobe – и возможность увидеть свою работу в Музее Мунка в Осло и на конференцию компании в Лас-Вегас. Итоги будут подведены 28 июля.