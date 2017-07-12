Суд в Петербурге заново рассмотрит дело о возможном экстремизме «Новой газеты»

Санкт-Петербургский городской суд заново рассмотрит дело о возможном экстремизме в «Новой газете». Служителей Фемиды не удовлетворило решение Ленинского районного суда, который в марте нашёл экстремизм в статье «Бандера и бандеровцы: кто они были на самом деле».

Об этом «Фонтанке» 12 июля сообщила адвокат Натэла Пономарёва. Она представляет интересы автора текста, историка Кирилла Александрова.

Статья появилась в «Новой» в 2014 году. Александров рассматривал историю бандеровского движения и делал вывод, что «в СССР роль главной «духовной скрепы» играла ложь». В 2017 году прокурор Петербурга обратился в суд в защиту интересов неопределённого круга лиц и потребовал признать материал экстремистским. Надзорное ведомство опиралось на заключение Санкт-Петербургского государственного университета, который счёл, что в статье «имеется отрицание актов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», одобрение преступлений, установленных приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны». Ленинский районный суд согласился с этими доводами и рекомендовал внести текст в федеральный список экстремистских материалов.

«Новая газета», участвовавшая в деле в качестве третьего лица, обжаловала решение в горсуде. К этому требованию присоединился и Александров, которого к процессу в первой инстанции не привлекали.

«Городской суд сегодня предложил сторонам усилить свою позицию. Он будет рассматривать дело по правилам первой инстанции. Это значит, что судьи не удовлетворены законностью и обоснованностью решения Ленинского районного суда», – отметила Натэла Пономарёва. Следующее заседание, по её словам, состоится в сентябре.

Напомним, Кирилл Александров – петербургский историк, сторонник общественного движения «Белое дело». В 2016 году крупный скандал разгорелся вокруг его докторской диссертации, посвящённой власовскому движению. На защиту в Санкт-Петербургский институт истории РАН пришли православные и патриотические активисты, которые доказывали: работа оправдывает изменников родины. В 2017 году экспертный совет по истории ВАК отказался поддержать докторскую.

Любопытно, что одним из экспертов, готовивших заключение СПбГУ, был протодиакон Владимир Василик, член Синодальной богослужебной комиссии Русской православной церкви. Василик являлся одним из противников защиты докторской Кирилла Алекандрова, ему также принадлежит известное в Сети высказывание о противниках Путина, которым уготовано «место у параши».