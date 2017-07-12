Власти Германии требуют от Siemens объяснить, как их турбины попали в Крым

Правительство ФРГ требует от Siemens пояснить ситуацию вокруг поставок двух газовых турбин в Крым.

По информации Reuters, об этом журналистам рассказал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

«Правительство очень внимательно следит за этим случаем. В первую очередь нам необходимо как можно скорее и в наиболее полном объеме прояснить то, что произошло, и как с этим связана компания Siemens», — сказал Зайберт.

«Я бы хотел указать на то, что именно компании должны проверять, соотносятся ли их действия с режимом санкций», — добавил он.

В начале июля стало известно о том, что в Крым, на который распространяются санкции ЕС, были поставлены газовые турбины производства концерна Siemens. Дочерняя компания «Ростеха» — ВО «Технопромэкспорт» — позднее заявила, что газовые турбины для электростанций Крыма были куплены на вторичном рынке и модернизированы в России. Сама Siemens заявляет, что турбины были поставлены в республику без ее ведома, и начала собственное расследование.

11 июля в Арбитражный суд Москвы Siemens AG подала иски, ответчиками по которому выступают три юрлица: ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Сименс технологии газовых турбин», ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт». Немецкая компания также требует вернуть поставленное оборудование в изначальное место назначения — Тамань (Краснодарский край).

Отметим, в 2015 году президент Siemens Джо Кейзер подчеркивал, что концерн не будет принимать участие в строительстве электростанций в Крыму.