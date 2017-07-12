«Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» представил форму фиолетового цвета

Футбольный клуб «Зенит» 12 июля представил новую игровую форму на сезон 2017/18. Резервный комплект удивил фиолетовым цветом с золотыми полосками. Стандартный выполнен в традиционной сине-бело-голубой цветовой гамме.

Как подчеркнул ведущий презентации Михаил Поленов, «Зенит» чтит традиции, но всегда готов ко всему новому. Резервный комплект изготовлен с учетом чемпионских традиций и традиций Карла Фаберже. Девиз новой формы: «Сила льва. Душа города».

«Дизайн новой экипировки вдохновлен традициями клуба и связью поколений, которых объединяет верность «Зениту». За основу была взята форма легендарного матча 1950 года против ленинградского «Динамо»: светлая футболка, темные шорты и увеличенный логотип клуба. Новая домашняя форма сезона-2017/2018 выполнена в аналогичных цветовых решениях», – говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Отмечается, что одежда сделана из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие производства на окружающую среду. Футболки и шорты изготовлены из переработанной полиэфирной ткани – материал, произведенный из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити. Для создания каждого комплекта экипировки в среднем используется 16 переработанных бутылок.

Напомним, что главное отличие новой стандартной формы от прошлогодней состоит в отсутствии диагональных полос.