Директор ФСИН пообещал сдать изолятор «Кресты-2» в Петербурге до конца года

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко во время «правительственного часа» в Москве попросила внести в протокол обещание главы ФСИН Геннадия Корниенко сдать новое СИЗО в Колпинском районе Петербурга до конца 2017 года.

Арестованные могут переехать с Арсенальной набережной в Колпино уже в этом году. Как сообщают СМИ, директор Федеральной службы исполнения наказаний допустил такую возможность во время встречи с Матвиенко 12 июля. По его словам, всё готово на 90%, и остались только «недоделки».

Напомним, сейчас в судах рассматриваются миллиардные иски ФСИН к застройщику – «Генеральной строительной корпорации». Директора этой компании, Виктора Кудрина, обвиняют в растрате 56 млн рублей. При этом, по словам главы местного управления ФСИН, достраивать Кресты-2 все равно будет ГСК. Кроме того, новыми Крестами интересовались и в ФСБ — 2 марта на подполковника УФСИН Николая Чернова, который отвечал за стройку, было совершено покушение, позже он скончался в больнице. Вдобавок в СИЗО на 4 тысячи человек потерялись замки и ключи от камер.

Строительство изолятора началось еще в 2007 году, но «новоселье» с 2013 года не единожды откладывалось. Сумма стройки достигла почти 12 млрд рублей.