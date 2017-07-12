Боевые корабли в Петербурге продлят развод мостов

Ради ночной тренировки корветов, подлодок и других кораблей к параду в честь Дня Военно-морского флота в Петербурге в ночь на 15 июля четыре моста будут разведены дольше обычного.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного, репетиция изменит график разводки Дворцового, Благовещенского, Литейного и Троицкого мостов. Пешеходам и автомобилистам переправы не будут доступны вплоть до 6 часов утра субботы, 15-го числа. В обычные дни пролёты сводят к пяти.

Впрочем, если парадный строй кораблей Балтийского флота раньше времени справится с отработкой всех запланированных манёвров, то ждать до назначенного времени не будут и откроют мосты для горожан раньше. Узнать об этом можно в онлайн-режиме на сайте "Мостотреста".

Перед Днём ВМФ пройдут ещё две ночные тренировки: в ночь на 18 и на 21 июля. Скажутся ли они на разводе мостов, пока неизвестно. Кроме того, в комитете предупреждают и о дневных репетициях, намеченных ближе к самому празднику.

Напомним, к отработке воздушной части военно-морского парада, который пройдёт в Северной столице 30 июля, уже приступили самолёты.