«Олимпийский» отрицает проведение скандального «Кубка Монстров» на своей площадке

Спортивный комплекс «Олимпийский» в Москве не планировал и не будет проводить мероприятие «Кубок Монстров». Такое объявление появилось 11 июля на официальном сайте площадки.

«В связи с тем, что в Интернете появилась информация о переносе мероприятия «Кубок Монстров» со стадиона «Открытие Арена» в спортивный комплекс «Олимпийский» (22 июля 2017 года), официально доводим до сведения владельцев билетов на шоу, что данная информация не соответствует действительности!» – сказано в официальном обращении администрации «Олимпийского».

Одновременно в официальной группе «Кубка Монстров» в соцсети продолжают публиковать сообщения о предстоящих мероприятиях уличной части шоу — вход туда объявлен свободным. Анонс самих экстремальных соревнований, на которые, собственно, и велась продажа билетов, также по-прежнему доступен. Местом проведения значится СК «Олимпийский».

«Фонтанка» обратилась за комментарием к организатору – директору по маркетингу ООО «Монстр Мания Рус» Вячеславу Никанорову. Однако тот ответил, что ему «нужно самому понять, что происходит». Продвижение мероприятия в социальной сети он объяснил тем, что организаторы «еще ничего не отменяли».

«Мне нужно сейчас понять, почему «Олимпийский» так поступил, исходя из того, что у нас с ними были предварительные договоренности. Мы только что прислали им технические моменты переезда, потому что это форс-мажор, как я ранее говорил, – сообщил Никаноров. – Сегодня-завтра мы получим от них информацию и будем понимать судьбу этого мероприятия».

Напомним, еще до «Кубка Монстров» в Москве организаторы мероприятия – ООО «Монстр Мания Рус» – 29 апреля пытались провести шоу «Игры монстров» в Петербурге (в Ледовом дворце). И не предупредили заблаговременно публику об его отмене: горожане приходили к дверям площадки, где их встречало объявление, что событие не состоится. Люди до сих пор не вернули свои деньги: ранее Вячеслав Никаноров убеждал «Фонтанку», что после мероприятия в Москве его компания в течение месяца вернет деньги петербуржцам. Пострадавших, по оценке устроителей шоу, «больше трех-четырех тысяч человек».

В столице мероприятие планировалось провести 8 июля на стадионе «Открытие Арена» (стадион «Спартак»). Однако затем было объявлено о переносе в «Олимпийский» на 22-е число — якобы из-за плохой погоды в столице.