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12.07.2017 15:23

Госдума утвердила текст присяги при приеме в гражданство России

Госдума приняла поправку о введении присяги для иностранцев, которые получают гражданство РФ, пишет «Российская газета».

Текст присяги звучит так:

«Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы её граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Человек, получивший гражданство при рождении, не должен будет приносить присягу, в том числе и при получении паспорта в 14 лет. Клятва потребуется только от иностранцев.

Поправка о присяге была подготовлена при рассмотрении во втором чтении законопроекта, позволяющего отменять решения о приобретении гражданства РФ осужденными за терроризм.

Оформляя документы на гражданство, человек подписывается под обещанием соблюдать российское законодательство – встав на путь экстремизма, он нарушает это обещание, заявили в Госдуме.

 

Справка:

Идею о введении присяги при вступлении в гражданство РФ вместо формального подписания документов президент Владимир Путин поддержал 6 июня в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В Госдуму поступило 93 варианта текста присяги, в итоге на обсуждение нижней палаты парламента был вынесен один, над которым работала группа депутатов, включая Крашенинникова.

От принесения присяги будут освобождены недееспособные или ограниченно дееспособные, а также те, кто не может произнести, прочитать или собственноручно подписать текст присяги. Кроме того, президент РФ имеет право освободить от этой процедуры и «иных лиц».


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