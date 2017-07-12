Госдума утвердила текст присяги при приеме в гражданство России
Госдума приняла поправку о введении присяги для иностранцев, которые получают гражданство РФ, пишет «Российская газета».
Текст присяги звучит так:
«Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы её граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».
Человек, получивший гражданство при рождении, не должен будет приносить присягу, в том числе и при получении паспорта в 14 лет. Клятва потребуется только от иностранцев.
Поправка о присяге была подготовлена при рассмотрении во втором чтении законопроекта, позволяющего отменять решения о приобретении гражданства РФ осужденными за терроризм.
Оформляя документы на гражданство, человек подписывается под обещанием соблюдать российское законодательство – встав на путь экстремизма, он нарушает это обещание, заявили в Госдуме.
Справка:
Идею о введении присяги при вступлении в гражданство РФ вместо формального подписания документов президент Владимир Путин поддержал 6 июня в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В Госдуму поступило 93 варианта текста присяги, в итоге на обсуждение нижней палаты парламента был вынесен один, над которым работала группа депутатов, включая Крашенинникова.
От принесения присяги будут освобождены недееспособные или ограниченно дееспособные, а также те, кто не может произнести, прочитать или собственноручно подписать текст присяги. Кроме того, президент РФ имеет право освободить от этой процедуры и «иных лиц».