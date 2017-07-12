Для тех, кто помогает особым детям

В Петербурге выпустили видео-уроки для всех, кто сопровождает особых детей – их подготовила благотворительная организация «Перспективы». Уроки затрагивают самые важные темы: от правильного кормления особого ребенка и чистки зубов до того, как и во что можно с ним играть. В «Перспективах» уверены, что эти ролики могут помочь многим.

Когда благотворительная организация «Перспективы» начала работу в далеком 1996 году, никто в России не работал с детьми с тяжелыми множественными нарушениями в развитии, и ни одна кафедра коррекционной педагогики не готовила выпускников к тому, с чем они могут реально столкнуться в своей работе. Не готовят и сейчас.

«Об организации на тот момент я ничего не знала – пришла по вакансии. До того времени с такими людьми, с тяжелыми множественными нарушениями, которые проживают в закрытых учреждениях, я не была знакома. Увиденное меня потрясло..., – вспоминает специалист «Перспектив» по адаптивной физкультуре Юлия Федорова. – О всевозможных осложнениях в виде запущенных вторичных нарушений, деформаций физических и душевных нам не рассказывали ни на каком обучении – а я ведь закончила медицинский колледж, а потом и олигофренопедагогику в ВУЗе! Я увидела, что может стать с человеком, если с ним не начать своевременно заниматься…»

Первыми учителями перспективцев, пришедших 20 лет назад в детский дом, в корпус для самых «тяжелых» детей, стали опытные зарубежные специалисты из Германии и Швейцарии. Между экспертами из Европы и подопечными никогда не было даже языкового барьера.

«Я – Цита, мы с тобою сегодня поработаем немножко», – мягко говорила по-немецки Цита Келлер, терапевт из Швейцарии, слепой девочке, которая не шла на контакт ни с кем. И уже через год девочку выбирали «ребенком года» среди подопечных, как добившуюся самого большого прогресса. Ведь главное для ребенка с тяжелой инвалидностью – ставить собственные цели, становится самому сильнее себя прежнего.

20 лет работы показали, что в России очень и очень многие люди по-прежнему считают детей с тяжелой инвалидностью не способными к обучению. «Но в чем же все-таки дело: это дети «необучаемые», или мы не знаем, как их обучить?» – спрашивает президент «Перспектив» Мария Островская.

Поэтому экспертами организации была подготовлена целая серая видео-уроков на самые важные темы: от правильного кормления особого ребенка и чистки зубов до того, как и во что можно с ним играть. В «Перспективах» поясняют: это – самые базовые принципы, и конечно, не заменят сопровождения специалистом, но именно базового понимания часто и не хватает.

«Я очень рада, что мы сделали эти уроки, потому что они будут доступны многим-многим людям — родителям и специалистам, братьям и сестрам, тетям и дядям… Важно, что мы показываем, как тот или иной прием работает в реальности, что это… да: это действительно возможно», — говорит Галина Сафиуллина, логопед, специалист «Перспектив».

Видео, размещенные на сайте «Перспектив», рассказывают об игре и роли взрослого в ней, о правильном кормлении ребенка, о чистке зубов как о важном логопедическом действии. Также на сайте размещен материал о мало известной пока в России концепции так называемой «базальной стимуляции», специально разработанной для педагогической работы и развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР). Видео о базальной стимуляции – самое популярное из выложенных уроков.

Татьяна, мать ребенка с инвалидностью, размещая его на своей странице в соцсети, написала о том, что родителям не хватает этих знаний.

«Помню, лет 6 назад в нескольких муниципальных реабилитационных центрах специалисты в открытую говорили, что не знают, что делать с моим ребенком. Что он неадекватный, неконтактный. И просто отказывали в занятиях. А они были Сёмке просто необходимы, – рассказывала Татьяна. – И я тогда не знала и не умела ничего. Помню, как ревела ночами от безысходности. Но это меня и подтолкнуло к поиску знаний, к обучению… Поэтому вот такие видеоролики просто необходимы как родителям, так и специалистам. Ведь это очень важно, чтобы ребенок доверял взрослому и чувствовал себя защищенным, а не ждал, что опять ему начнут крутить руки-ноги и будет больно. И это так просто и классно – просто пообщаться с ребенком на его языке!»

Ведущая видео-семинара по базальной стимуляции Ирина Глазкова говорит: «С теми, кто хочет заниматься обучением детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, мне хотелось бы поделиться двумя простыми мыслями. Первая – в основе любого обучения лежит общение с ребёнком, очень важно говорить с ребёнком на одном языке, это могут быть общие дыхание, движения, звуки. Вторая мысль – обучение может происходить на самом простом уровне, например, ребёнок учится лучше чувствовать своё тело, замечать другого человека, исследовать предметы окружающего мира, всё это может быть содержанием обучения».

Посмотреть видео-уроки можно на сайте «Перспектив» (http://perspektivy.ru/learning/video/) или на канале организации в Youtube (https://www.youtube.com/user/perspektivy198). Задать вопросы о проекте, поделиться впечатлениями, а может быть, и своими идеями можно по адресу howto@perspektivy.ru.