Пожар на Кировском заводе может быть связан с реконструкцией цеха

Пожар в 225-м цеху Петербургского тракторного завода (ПТЗ) мог быть спровоцирован работами по его реконструкции. На производстве тракторов «Кировец» происшествие, впрочем, сказаться не должно.

Ситуацию на заводе прокомментировали в пресс-службе Кировского завода (ПТЗ является его «дочкой»).

«Пострадали только второстепенные площади, ранее выведенные из эксплуатации под реконструкцию, – рассказали днем 12 июля на предприятии. – С работами по реконструкции и может быть связано возгорание».

Очевидцы на месте пожара сообщают, что в данный момент тушат левый угол здания, до этого работали в правом и в центре.

Сумму ущерба на заводе пока не оценивали. Часть оборудования, возможно, придется переводить на новые площади.

По словам представителя пресс-службы, есть производственные заделы по комплектующим и собранным тракторам по настоящим и будущим контрактам, так что даже в случае остановки производства сложностей с поставками бы не возникло.

Как сообщалось ранее, в цеху №225 Петербургского тракторного завода изготавливали коробки передач для трактора «Кировец». В нем из заготовок вытачивали шестерни и валы (в год с конвейера сходят более тысячи тракторов).

Пожар на заводе вспыхнул около полудня и вскоре распространился на все здание. Изначально его тушили по третьему номеру сложности, на месте работали вертолеты. В 13:35 возгорание было локализовано, категорию снизили до второго уровня. На месте работают более 100 человек, на проспект Стачек отправлен специальный пожарный поезд с Московского вокзала.