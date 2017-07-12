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Квадрат
12.07.2017 15:10
Дмитрий Синочкин: Как купить дачу и не остаться на бобах

Дмитрий Синочкин: Как купить дачу и не остаться на бобах

Сегодня в программе Дмитрия Синочкина "Квадрат" обсуждаем рынок загородной недвижимости.

Общий спад не миновал и этот сектор. Но насколько он глубок? Проблемы есть только у дачных домов и участков – или объектов ИЖС тоже? Откуда появляются новые проекты, и насколько рискованно с ними связываться? Гость студии – генеральный директор компании "Лэндкей" Валерий Соколенко. 

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