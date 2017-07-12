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12.07.2017 14:43

Путин решил задержаться на Валааме

Президент России Владимир Путин, прибывший на Валаам 11 июля, пробудет в монастыре до пятницы, 14 июля.
Путин решил задержаться на Валааме
Пресс-служба президента РФ

 

Об этом, как передает «Лента.ру», сообщил 12 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, он давно держит под своим контролем и в поле зрения проблемы монастыря. И в плане хозяйственной деятельности помогает, и в решении других вопросов», — сказал Песков.

видео: пресс-служба президента РФ

По его словам, Путин продолжит общение со священнослужителями, а в пятницу отправится в один из регионов России.

Напомним, что патриарх Кирилл, который накануне служил на Валааме, уже покинул остров. Утром 12 июля он возглавил праздничную литургию в Петропавловском соборе Петербурга.

 

 

Источник: "Лента.ру"


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