Администрацию Калининского района ФАС уличили в незаконном выборе клиники для горожан

Петербургское УФАС возбудило дело против администрации Калининского района, оставившей жителей одного из домов без права выбора клиники и врачей.

Как сообщили 12 июля в пресс-службе ведомства, медицинским обслуживанием жильцов дома №99 по проспекту Просвещения антимонопольщики заинтересовались после жалобы «Трансперенси Интернешнл». Активисты организации, борющейся с коррупцией, поставили под сомнение законность соглашения, которое администрация Калининского района заключила с сетью клиник ООО «Мой доктор».

Документ подразумевает, что бесплатное лечение по полисам жители многоэтажки могут получить только в указанной больнице. «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга» в соответствии с соглашением уже прикрепил граждан к «Моему доктору» и внёс изменения в базы данных о зонах обслуживания.

Подобное соглашение, как подозревают в петербургском УФАС, не только ущемляет людей в выборе, но и без оснований препятствует оказанию им своевременной медицинской помощи. Как пояснили в ведомстве, администрация может выбрать учреждение, которое будет лечить жителей района, но делать это необходимо на конкурсной основе.

В соглашении с ООО «Мой доктор», которое чиновники заключили в обход этой процедуры, антимонопольщики обнаружили нарушение закона о защите конкуренции. Комиссия рассмотрит дело 25 июля.