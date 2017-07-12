В связи с прибытием в Петербург мощей Николая Чудотворца перекроют улицы

В Санкт-Петербург прибывает общехристианская святыня – мощи Святителя Николая Чудотворца. Это событие настолько значительное, что в центре города решено на две недели ограничить движение транспорта, а кое-где и закрыть.

Как стало известно 12 июля, в число «урезанных» улиц попали такие важные участки улично-дорожной сети, как площадь Александра Невского и проспект Обуховской Обороны.

Полный список закрытий и ограничений, а также схему смотрите на «Водителе Петербурга».