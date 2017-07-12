В Петербурге возбудили уголовное дело после падения девочки в люк

Падение девочки двух лет в канализационный люк в петербургском парке закончилось уголовным делом. Городской Следственный комитет 12 июля квалифицировал инцидент как выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщила пресс-служба ведомства, ребенок провалился вечером 10 июля в люк во время прогулки с папой по парку 300-летия Петербурга. Девочка встала на незакрытую крышку и тут же упала под землю в полный воды колодец. Отец вовремя успел на помощь дочери, и она не пострадала.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.