Обвинение запросило пожизненно лишить свободы убийцу Немцова
Прокурор попросила для Заура Дадаева пожизненное заключение по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Ранее присяжные признали всех фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения.
Как передает РБК, гособвинитель Мария Семененко заявила об этом на заседании Московского окружного военного суда, который 12 июля обсуждает последствия вердикта присяжных. В конце июня коллегия признала всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.
Анзору Губашеву прокурор попросила назначить 23 года колонии строгого режима, его брату Шадиду Губашеву — 21 год. Тамерлану Эскерханову Семененко запросила 19 лет, Хамзату Бахаеву — 17 лет строгого режима. Всем подсудимым гособвинитель попросила также назначить штраф в 200 тыс. руб.
Коллегия обсуждала вердикт три дня. Присяжные проголосовали по 26 вопросам и определили, в частности, насколько доказаны обстоятельства убийства Немцова, совершил ли каждый из подсудимых вменяемые ему действия, следует ли из этого, что каждый из них виновен, и заслуживает ли он снисхождения. За виновность Дадаева проголосовали десять присяжных, за остальных — не менее восьми. Ни одного из подсудимых не признали невиновным более четырех членов коллегии.
Присяжные согласились с доводами гособвинения, что Дадаев лично застрелил Немцова, а до этого вел переговоры о вознаграждении, установил наблюдение за политиком и приобрел для своих соучастников конспиративные телефоны; Анзор и Шадид Губашевы участвовали в планировании слежки за Немцовым и наблюдали за его убийством из автомобиля ZAZ Chance; Темирлан Эскерханов наряду со слежкой обеспечивал подельникам безопасность и помог скрыться из Москвы, а Хамзат Бахаев участвовал в сборе информации о Немцове, перевозил преступников на своем автомобиле и предоставил временное жилье в Подмосковье на период подготовки к убийству.
Адвокат Дадаева Марк Каверзин после оглашения вердикта заявил о его фальсификации: так, в копии документа есть непронумерованный лист, а вместо фразы «да, виновен», прозвучавшей в зале заседаний, появилось «да, доказано». Дадаев в беседе с членами Общественной наблюдательной комиссии заявил, что присяжных, по его мнению, «продавили, а всех, кто что-то понимал, удалили».
Адвокаты семьи Немцова Вадим Прохоров и Ольга Михайлова ранее усомнились в виновности одного из фигурантов дела — Бахаева. По их мнению, его роль в убийстве политика осталась неустановленной. «Следствию не удалось собрать достаточную доказательную базу в отношении Хамзата Бахаева. Не прибавилось доказательств и в ходе судебного процесса. Возможно, он был в курсе преступления и действительно в чем-то принимал участие, но подтверждений этому нет. Прошу присяжных это учесть», — сказал Прохоров.
Справка:
Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы вечером 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули из шести, он скончался на месте. По подозрению в убийстве политика были арестованы пять уроженцев Чечни: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Еще один подозреваемый, Беслан Шаванов, совершил самоподрыв в Грозном на гранате при попытке задержания. Дадаев сначала признался в том, что стрелял именно он, а затем отказался от своих слов, заявив, что сидел дома с насморком и такие показания дал, чтобы отпустили его друзей. В ходе последнего слова перед присяжными ни один из подсудимых свою вину не признал.
Одним из заказчиков убийства, по версии следствия, является бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. За убийство политика исполнителям якобы предлагали 15 миллионов рублей. В настоящее время Мухудинов находится в международном розыске. Свидетельские показания давал командир батальона Алибек Делимханов. Сторона защиты также вызывала в суд бывшего главу «Севера» Руслана Геремеева, у которого Мухудинов работал водителем, однако тот не явился на заседание.