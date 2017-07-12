Обвинение запросило пожизненно лишить свободы убийцу Немцова

Прокурор попросила для Заура Дадаева пожизненное заключение по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Ранее присяжные признали всех фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения.

Как передает РБК, гособвинитель Мария Семененко заявила об этом на заседании Московского окружного военного суда, который 12 июля обсуждает последствия вердикта присяжных. В конце июня коллегия признала всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

Анзору Губашеву прокурор попросила назначить 23 года колонии строгого режима, его брату Шадиду Губашеву — 21 год. Тамерлану Эскерханову Семененко запросила 19 лет, Хамзату Бахаеву — 17 лет строгого режима. Всем подсудимым гособвинитель попросила также назначить штраф в 200 тыс. руб.

Коллегия обсуждала вердикт три дня. Присяжные проголосовали по 26 вопросам и определили, в частности, насколько доказаны обстоятельства убийства Немцова, совершил ли каждый из подсудимых вменяемые ему действия, следует ли из этого, что каждый из них виновен, и заслуживает ли он снисхождения. За виновность Дадаева проголосовали десять присяжных, за остальных — не менее восьми. Ни одного из подсудимых не признали невиновным более четырех членов коллегии.

Присяжные согласились с доводами гособвинения, что Дадаев лично застрелил Немцова, а до этого вел переговоры о вознаграждении, установил наблюдение за политиком и приобрел для своих соучастников конспиративные телефоны; Анзор и Шадид Губашевы участвовали в планировании слежки за Немцовым и наблюдали за его убийством из автомобиля ZAZ Chance; Темирлан Эскерханов наряду со слежкой обеспечивал подельникам безопасность и помог скрыться из Москвы, а Хамзат Бахаев участвовал в сборе информации о Немцове, перевозил преступников на своем автомобиле и предоставил временное жилье в Подмосковье на период подготовки к убийству.

Адвокат Дадаева Марк Каверзин после оглашения вердикта заявил о его фальсификации: так, в копии документа есть непронумерованный лист, а вместо фразы «да, виновен», прозвучавшей в зале заседаний, появилось «да, доказано». Дадаев в беседе с членами Общественной наблюдательной комиссии заявил, что присяжных, по его мнению, «продавили, а всех, кто что-то понимал, удалили».

Адвокаты семьи Немцова Вадим Прохоров и Ольга Михайлова ранее усомнились в виновности одного из фигурантов дела — Бахаева. По их мнению, его роль в убийстве политика осталась неустановленной. «Следствию не удалось собрать достаточную доказательную базу в отношении Хамзата Бахаева. Не прибавилось доказательств и в ходе судебного процесса. Возможно, он был в курсе преступления и действительно в чем-то принимал участие, но подтверждений этому нет. Прошу присяжных это учесть», — сказал Прохоров.