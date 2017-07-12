Минфин: Госкорпорации ухудшают экономические перспективы РФ

Работа государственных компаний в России отличается низкой эффективностью, сообщил Минфин РФ. Доклад «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.» ведомство опубликовало 11 июля.

По данным министерства, госкорпорации не стремятся контролировать свои расходы и неэффективно реализуют инвестиционные проекты, что «ведет к ухудшению экономических перспектив страны».

Наравне с высоким уровнем дефицита федерального бюджета неэффективность госкорпораций стала главным фактором, сдерживающим экономическое развитие.

По данным ведомства, «в отсутствие дополнительных мер структурной экономической политики» ВВП в среднесрочной перспективе будет расти в пределах 1,5% в год.