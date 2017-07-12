Минфин: Госкорпорации ухудшают экономические перспективы РФ
Работа государственных компаний в России отличается низкой эффективностью, сообщил Минфин РФ. Доклад «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.» ведомство опубликовало 11 июля.
По данным министерства, госкорпорации не стремятся контролировать свои расходы и неэффективно реализуют инвестиционные проекты, что «ведет к ухудшению экономических перспектив страны».
Наравне с высоким уровнем дефицита федерального бюджета неэффективность госкорпораций стала главным фактором, сдерживающим экономическое развитие.
По данным ведомства, «в отсутствие дополнительных мер структурной экономической политики» ВВП в среднесрочной перспективе будет расти в пределах 1,5% в год.
Справка:
Государственной корпорацией является некоммерческая организация, учреждённая Российской Федерацией. Крупнейшими госкорпорациями являются Роснано, Ростех, Росатом, Роскосмос, Внешэкономбанк. Также РФ владеет долей в таких крупных коммерческих компаниях, как Роснефть, Газпром, Сбербанк, ВТБ. В 2009 году занимавший пост президента России Дмитрий Медведев в своём послании Федеральному собранию заявил, что считает форму госкорпорации в современных условиях в целом бесперспективной и предложил ликвидировать существующие предприятия или преобразовать их в акционерные общества.