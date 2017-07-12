Патриарх вступился за несогласных

Патриарх Кирилл поздравил петербуржцев с праздником святых апостолов Петра и Павла. Как сообщает корреспондент "Фонтанки", 12 июля в Петропавловском соборе во время проповеди глава Русской православной церкви отметил вклад святых в развитие цивилизации и выразил обеспокоенность состоянием современной Европы и мира.

"Два человека сделали для цивилизационного развития столько, сколько не сделал никто. Они сумели передать слова Господа и Спасителя, снабдив их такими комментариями, какие не могут дать и по сей день",- отметил патриарх.

Спустя несколько столетий после апостольской проповеди вера во Христа распространилась по всему миру, люди стали строить храмы и монастыри. Но сейчас, по словам патриарха, ситуация в Европе и мире снова изменилась: западные правители принимают законы, позволяющие "репрессировать тех, кто не верит в их идолы".

"Силой власти насаждается страх религии, страшные грехи, а те люди, которые пытаются противостоять, могут быть репрессированы",- заявил он.

Русский народ, по мнению предстоятеля, выработал иммунитет к злу – дьявольским соблазнам и искушениям.

После проповеди патриарх Кирилл подарил Петропавловскому собору икону Александра Невского XVIII века. В свою очередь, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий вручит главе РПЦ икону апостолов Петра и Павла, подчеркнув, что в Петербурге его встречают уже не только как его святейшество, но и как почётного гражданина Северной столицы.