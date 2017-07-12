Пожар на Кировском заводе локализован

Пожарные справились с распространением огня, охватившего 225-й цех Кировского завода в Петербурге 12 июля. Пламя продолжают тушить. На предприятие едет спецпоезд.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в 13:35 возгорание было локализовано. Угрозы дальнейшего распространения огня нет, тушат его уже не по третьему, а по второму номеру. Сверху цех заливают водой два вертолета – Ми-8 и Ка-32. Огнеборцам удалось вытащить из цеха газовые баллоны. На месте работают 119 человек. На проспект Стачек едет специальный пожарный поезд с Московского вокзала.

Согласно информации из открытых источников, в цеху 225 Петербургского тракторного завода изготавливали коробки передач для трактора «Кировец». В нем из заготовок вытачивали шестерни и валы. В год с конвейера сходят более тысячи тракторов.

Напомним, пожар на заводе вспыхнул около полудня и вскоре распространился на все здание. Из цеха валит дым. На месте работает передвижная лаборатория, которая производит экспертизу воздуха. На данный момент концентрация опасных веществ не превышает норму.