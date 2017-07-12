Как виргинские кролики покусились на Пулково

Компанию «Пулковский меридиан» банкротит незаметная фирма, имеющая крепкую связь с офшорами и панамским архивом. Бенефициары нашлись среди цветов и пушных зверей.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и области принял иск неизвестной фирмы «Техпром» к инвестиционно-строительной компании (ИСК) «Пулковский меридиан». Сумма материальных требований не уточняется, разбирательство назначено на сентябрь. Возможные интересанты банкротства зарегистрированы в Петербурге и Лондоне.

Банкротит «Пулковский меридиан», ставший известным после скандального проекта застройки земель возле Пулковской обсерватории, микропредприятие из Красного Села. Оно занимается оптовой торговлей. По данным СПАРКа, единственный контракт дороже миллиона фирма заключила в 2013 году, а за 2015 год ее выручка составила 250 тысяч.

Владелец «Техпрома» Александр Булышев занимает пост гендиректора в ООО «Ильятино» на Дибуновской улице. Профиль этой компании оказался любопытнее – разведение кроликов и прочих пушных зверей. Ее головной стопроцентный собственник — офшорная компания «Инотек Проджектс ЛТД.» (INOTECH PROJECTS LTD.), зарегистрированная на Виргинских островах.

Иностранное название легко отыскалось в «панамских бумагах»: офшор зарегистрирован конторой Mossack Fonseca. Ее архив был передан журналистам в апреле 2016 года. На днях СМИ сообщили, что Федеральная налоговая служба исключила из черного списка офшоров компании с Виргинских островов. Видимо, островные власти согласились наладить сотрудничество с ФНС.

В регистрационной записи INOTECH PROJECTS LTD нашлись имена и фамилии шестерых бенефициаров и совладельцев.

Четверо оказались жителями Петербурга. Бенефициарами выступают Александр Репин и Алексей Стареньков, совладельцами – Дарья и Ксения Репины. Еще двое бенефициаров — Дмитрий и Вадим Мисюра — прописаны в Лондоне.

Александр Репин – совладелец компании «Северная пушнина». Он стал известен в 2011 году вместе со своей супругой, тогдашним зампредом комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Еленой Репиной, и своим бизнес-партнером Андреем Мезгиревым в связи с уголовным делом о кредитном мошенничестве. Репина до комитета возглавляла петербургский филиал Россельхозбанка, который с 2008 по 2011 год кредитовал «Северную пушнину». ФСБ подозревала, что Репина как глава филиала банка незаконно выдала кредит, считай, своему мужу, с последующим предполагаемым хищением около 50 миллионов рублей.

Супруги вину не признавали. Мезгирев в 2014-м был приговорен к 2 годам и 8 месяцам колонии и штрафу, а ФСБ посчитала, что Россельхозбанк понес ущерб в размере 261,5 млн рублей. Потери «Северной пушнины» оценивались в шкурках. 43 тысячи племенных соболей, норок, лисиц и песцов были арестованы приставами и оказались под угрозой голодной смерти.

Интерес INOTECH PROJECTS LTD к пушнине тоже очевиден. Он является единственным владельцем племенного хозяйства «Знаменка» в Ломоносовском районе Ленобласти. До 2015 года ошфору принадлежали 99 % пушной фермы «Агрикола» из Выборгского района.

«Северная пушнина», «Агрикола» и «Знаменка» годами судятся друг с другом за долги. В процессах постоянно участвуют Дарья и Александр Репины. В разговоре с «Фонтанкой» он фактически признал связь с офшором, но отметил, что данные устарели, и виргинскую фирму еще в 2015 году он «вынужден был отдать» другим собственникам (каким — не уточнил).

Дмитрий Мисюра тоже имеет отношение к «Северной пушнине». Подконтрольное ему ЗАО «ПСХ» решило в 2015 году выкупить долги зверофермы. Ранее, в 2013-м, Мисюра был замешан в уголовном деле о мошенничестве с кардиологическим санаторием «Черная речка» на Приморском шоссе. Потерпевшим была признана Ленинградская федерация профсоюзов в лице председателя Владимира Дербина. Следователи СКР целый год пытались разобраться в имущественном конфликте, но в 2014-м расследование приостановили, не найдя виновных.

Сейчас, судя по СПАРКу, Дмитрий Мисюра не имеет отношения к санаторию на Приморском шоссе, в отличие от еще одного бенефициара виргинского офшора. Вадим Мисюра, совладелец ООО «ЧР-Сервис», – член совета директоров ЗАО «Санаторий Черная речка». Кроме того, он возглавляет совет директоров АО «Радуга» в Кингисеппском районе. Гендиректором общества числится шестой участник офшора Алексей Стареньков.

Стареньков – глава АО «Пулково-цветы» (зарегистрировано недалеко от земель «Пулковского меридиана», в собственниках имеет панамскую компанию «СЮРПРАЙЗИС ОВЕРСИЗ КОРП.») и ООО «Императорские оранжереи», одного из главных игроков цветочного рынка Петербурга.

«Пулковский меридиан» регулярно появлялся в новостях в связи с исками о банкротстве, уголовными делами о мошенничестве, подделкой подписей чиновницы КГИОП Ольги Милицы и прокурорскими проверками. В скандалах компания увязла после того, как стало ясно, что проект застройки пятиэтажными домами территории возле Пулковской обсерватории не будет реализован. На землях бывшего совхоза «Шушары» планировалось возвести 200 тыс. кв. м жилья со школой, двумя детсадами, поликлиникой и парком. К строительству намеревались приступить в 2016 году.

Собственниками «Пулковского меридиана» являются Кирилл Солин, Олег Бакалов, Гаврилов и Маргус Вийлуп. Они же владеют другой виргинской компанией «Кестон Ассетс лимитед», которая в 2002 году выкупила 160 га земель сельхозназначения у совхоза. К 2005 году отдельные куски общей площадью в 36,5 га по обе стороны Пулковского шоссе (не доезжая Пулковских высот) были перепроданы, оставшиеся 62 га перешли в собственность «Кестона». К 2007 году земли были переведены из зоны сельхозназначения в деловую застройку, а к 2012-му – в зону условно разрешенной жилой застройки. К 2015 году стоимость участка под проект (около 30 га) оценивалась в миллиард рублей. «Кестон» взял на себя подведение коммуникаций и согласование проекта. Строительство должна была вести компания «Патриот», входящая в столичный девелоперский холдинг «Интеко» Михаила Шишханова. Однако протесты градозащитников и ученых обсерватории вывели обсуждение проекта на законодательный уровень. В начале 2016-го ЗакС принял поправки в Генплан, сделавшие стройку невозможной. С тех пор структуры ГК «Интеко» пытаются через арбитраж получить у собственников выплаченный им ранее многомиллионный аванс.