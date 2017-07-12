Лукашенко: Белорусы никогда не откажутся от русского языка
Русский язык является национальным достоянием Белоруссии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всемирном конгрессе русской прессы, который проходит в Минске.
Как передает «Эхо Москвы», глава государства подчеркнул, что белорусы никогда не откажутся от русского языка.
«Потерять русский язык – это потерять историю, современность и будущее», — сказал Лукашенко.
Русский язык наравне с белорусским имеет статус государственного в Белоруссии. В России, согласно закону о нормах пребывания иностранцев на территории страны, белорусы могут не сдавать экзамен по русскому языку.