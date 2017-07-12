Комплекс «LEGENDA ГЕРОЕВ» получил еще одну аккредитацию

Теперь покупатели квартир в smart-комплексе «LEGENDA Героев» смогут воспользоваться выгодной ипотечной программой от «ПРОМСВЯЗЬБАНКА».

Согласно условиям кредит на покупку квартиры можно получить по ставке от 10,9%. Ипотека предоставляется при первоначальном взносе не менее 10% от стоимости нового жилья. Максимальная сумма составляет 30 млн. рублей, а срок кредитования – 25 лет.

Выгодные ипотечные программы на покупку квартиры в «LEGENDA Героев» предлагают и другие крупнейшие банки-партнеры застройщика: «Сбербанк», «ВТБ 24», «Банк «Санкт-Петербург», «Россельхозбанк» и другие. Напоминаем, что приобрести жилье можно также на условиях единовременной оплаты или в рассрочку.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development