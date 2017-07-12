Кержаков компенсирует Онежскому озеру урон, нанесенный рыбалкой

Футболист Александр Кержаков намерен выпустить в Онежское озеро несколько сотен мальков лосося, о чём он рассказал в Instagram 12 июля. Пост игрок сопроводил фото со щукой, которую самостоятельно выловил в Онежском озере. Тем самым спортсмен объяснил подписчикам, что лосося не ловил, а просто с ним фотографировался.

Напомним, 9 июля на своей странице в той же социальной сети Кержаков выложил изображение, на котором он держит в руках несколько лососей, вылов которых в озере запрещен. Фото послужило поводом для возбуждения Росрыболовством административного дела.

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Июл 12 2017 в 1:03 PDT

«Глядя на то, какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро. Также мне бы хотелось, чтобы ко мне присоединились те, кто борется за сохранение этого редкого вида рыбы! Я своими глазами увижу, сколько людей у нас в стране не только пишут и говорят об этой проблеме, но и своим примером могут показать это всем остальным», – написал футболист.

Время и место выпуска он пообещал сообщить позже.