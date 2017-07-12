Еще
13:58 12.07.2017
Пришлите свою новость!
13:55
Парламент Ленобласти официально просит Минтранс построить новую "Скандинавию"
13:54
ФОТО ДНЯ: Тушение пожара на Кировском заводе
13:47
Лукашенко: Белорусы никогда не откажутся от русского языка
13:36
На зеленой ветке метро заканчивают монтаж оборудования для Wi-Fi
13:23
Кержаков компенсирует Онежскому озеру урон, нанесенный рыбалкой
13:19
Росприроднадзор: «Новый свет-ЭКО» собирал мусор без лицензии
13:09
Цех на Кировском заводе, полностью охваченный огнем, тушат с воздуха
13:02
Полонского осудили на 5 лет и тут же отпустили
12:57
Нефть дорожает на информации о запасах «черного золота» в США
12:54
«Зенит» продлил контракт с Зыряновым
12:44
Доехать на тушение Кировского завода пожарным помешал «Гелендваген»
12:37
Военные вертолеты и самолеты второй день нервируют жителей Петербурга
12:35
Эксперты: В 2017 году авторынок может вырасти на 15-20%
12:33
"Трансперенси Интернешнл" пожаловался на контракт по велодорожкам в Петербурге
12:27
В Выборгском заливе поймали финский буксир-нарушитель
12:22
Пожар на Кировском тушат по третьему номеру сложности
12:17
Пребывание в лавре мощей Николая Чудотворца изменит режим работы ближайшей станции метро
12:13
«Зенит» усилился экс-тренером вратарей «Интера» и «Манчестер Сити»
12:12
Задержана группа обнальщиков, отмывших 29 миллиардов в Москве и Петербурге
12:04
«Зенит» отказался продавать «Валенсии» Нету за 5 млн евро
12:01
На Кировском заводе горит цех по производству тракторов
11:54
За оскорбления в соцсетях «ЕдРо» требует ввести штрафы — платить придется квартирами
11:43
На Варшавской угонщик лишь успел вбить отвертку в замок зажигания
11:29
Автобус вылетел в кювет на трассе Петербург – Псков от удара грузовика
11:16
В посылках с пазлами в Москве нашли 30 кг наркотиков
10:55
Компенсацию за недостроенные квартиры ограничат ста квадратными метрами
10:38
Научный сотрудник в Петербурге заплатил 1,5 млн алиментов, чтобы продать квартиру
10:38
Бастрыкин отстранил главу свердловского СУ за волокиту с «борзым» директором Нижнетагильского завода
10:34
На Десантников «БМВ» влетел в стоящий грузовик, вырвав у того колесо
10:30
"Мегафон" и "Вымпелком" разделят "Евросеть"
10:26
Полиция нашла, кто похитил пятьсот айфонов в Парголово
10:22
В Новой Ладоге сгорел дом купчихи Агаповой
10:18
VK Fest расскажет о благотворительности и не только
10:14
В Петропавловском соборе - служба с участием патриарха Кирилла
10:11
Проблемы с водоснабжением в Пушкине устранены
10:05
В Котке не осталось свободных гостиниц из-за регаты Tall Ships' Races
09:59
На Есенина женщина выпала из окна
09:50
Главу штаба Навального заподозрили в нарушении авторских прав и создании вирусов
09:35
Крашенинников: Отказ от украинского гражданства коснется 2 млн человек
09:22
В США «Лабораторию Касперского исключили из списка поставщиков ПО
09:14
В Московском районе трое угрожали отпилить руку, пытаясь получить долг
09:01
Новые правила перевозки детей установили особый штраф для Петербурга
08:53
Двух петербуржцев после ссоры на вечеринке догнали, избили битами и ограбили
08:45
Бизнесмен в Петербурге заявил о похищении из-за 6 миллионов
08:37
СМИ: Путин перенес сроки сдачи «Арктики» и не оставит это без последствий
08:29
На Балтийском бульваре развесили портреты Гитлера
08:21
«Нашествие» вернет деньги зрителям, доказавшим, что не смогли припарковаться в грязи
08:13
ОМОН обещает охранять порядок у лавры с мощами Николая Чудотворца
08:05
Молодые парни погибли, влетев в столб на Энгельса
01:29
«Игру престолов» перенесут в Россию
01:05
Фестиваль «Опера - всем» откроет русская классика
00:59
Петербуржцы более 8 часов не могут улететь в Тунис
00:40
Время повторного использования проездных в метро Петербурга сократили вдвое
00:30
Президент Абхазии взял под личный контроль расследование убийства российского туриста
00:15
В Ростовской области полицейского задержали по подозрению в убийстве бывшей жены
11/07
Курс рубля падает
11/07
В Сирии в результате миномётного обстрела погиб российский военный советник
11/07
Против сотрудничавшего с похоронным агентством фельдшера «Скорой» возбудили уголовное дело
11/07
Три петербургских университета вошли в топ-20 национального рейтинга вузов
11/07
За полгода петербуржцы оплатили 4 млн поездок «временными» проездными билетами
11/07
«Урал» на вологодской дороге уничтожил «Логан», погибли трое
11/07
Сотрудники ГИБДД двадцать километров гнали угонщика до Нового Света
11/07
Мюзик-холл объявил конкурс на разработку документации по работам в Англиканской церкви
11/07
Водоканал: Перебои с водой в Пушкине прекратятся в ближайшее время
11/07
Сын Трампа опубликовал данные о том, что компромат на Клинтон собирал «королевский прокурор РФ»
11/07
«Зенит» готовится приобрести у «Интера» Икарди и Мурильо за 60 млн евро
11/07
С женщины, сбившей насмерть ребёнка на Стачек, хотят больше денег
11/07
В Петербурге готовятся праздновать вековой юбилей комсомола
11/07
На территории завода Карла Либкнехта тушат пожар по первому номеру
11/07
Выборгский убийца школьниц повторился через 11 лет в Туле
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
12.07.2017 13:19

Росприроднадзор: «Новый свет-ЭКО» собирал мусор без лицензии

Северо-Западное отделение Росприроднадзора подало иск в отношении ООО «Новый Свет-ЭКО». По словам контрольного ведомства, полигон в поселке Новый Свет в Гатчинском районе Ленобласти вышел за рамки своей лицензии.

Информация об иске появилась на сайте арбитража 12 июля. Как объяснили в Росприроднадзоре, проверка выявила нарушение со стороны ответчика: полигон занимался сбором мусора, тогда как лицензия у него только на размещение и обезвреживание отходов. В связи с этим истец требует привлечь полигон к ответственности по статье 14.1 КоАП РФ – «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

Сбор, транспортирование, обработка и утилизация мусора стали лицензируемыми видами деятельности с 1 июля 2015 года. Соответственно, и все операторы должны были получить новые лицензии, а их прежние разрешения на обезвреживание и размещение утратили силу. Был обозначен переходный период длиною в год. За это время ООО «Новый Свет-ЭКО» не смогло получить разрешение на сбор мусора, но, по данным Росприроднадзора, продолжило им заниматься.

Полигон аффилирован с семьёй владельца «Автопарка № 1 Спецтранс» Анатолия Язева. Недавно, несмотря на сопротивление Росприроднадзора, он смог увеличить заявленную и почти исчерпанную мощность в 7 млн тонн до 10,5 млн тонн отходов. Это значит, что террикон может теперь оказаться вдвое выше знаменитых Новоселок и вырасти до 71,5 метра.

«Автопарк № 1 Спецтранс» считается одним из кандидатов на то, чтобы стать единым оператором по обращению с отходами в южных районах города. Северную часть могут отдать МПБО-2.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
06.07.2017 09:00

Tele2 первой перенесет остатки неиспользованных услуг на В2В-тарифах

Tele2 первой на телеком-рынке России предложила услугу переноса остатков корпоративным клиентам, теперь они смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде.
КЕЙ
05.07.2017 08:00

Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют

Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
КЕЙ
30.06.2017 10:30

КЕЙ рассказал, какой компьютер нужен для майнинга биткоинов

Рост курса цифровой валюты биткоин на прошедшей неделе вызвал и существенный рост спроса на майнинг – единственный способ получить биткоины бесплатно. Специалисты КЕЙ рассказали, как правильно выбрать компьютер для майнинга.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Росприроднадзор: «Новый свет-ЭКО» собирал мусор без лицензии
Полонского осудили на 5 лет и тут же отпустили
Нефть дорожает на информации о запасах «черного золота» в США
Эксперты: В 2017 году авторынок может вырасти на 15-20%
Непобедимый «китайский треугольник»
"Мегафон" и "Вымпелком" разделят "Евросеть"
СМИ: Путин перенес сроки сдачи «Арктики» и не оставит это без последствий
Минпромторг нашел слабое звено
Отток капитала из России за полгода достиг почти $15 млрд
Почта России с августа будет доставлять посылки AliExpress за 6-10 дней
Непобедимый «китайский треугольник»
Минпромторг нашел слабое звено
Битва за "Юлмарт"
Как танки не доехали до Петербурга
Топ-менеджеры «Хохтиф Девелопмент Руссланд» получили сроки «от Войтенкова»
Ресторанный бизнес Петербурга закоротило в Крыму
Не хочешь грести – вставай на учет
Кто и сколько зарабатывает на Telegram
Плюшевая оттепель Военно-морского салона
Как управлять недвижимостью
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Пожар на Кировском тушат по третьему номеру сложности

читатель "Фонтанки"

Военные вертолеты и самолеты второй день нервируют жителей Петербурга

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

В Петропавловском соборе - служба с участием патриарха Кирилла

Новости компаний
Tele2
06.07.2017 09:00
Tele2 первой перенесет остатки неиспользованных услуг на В2В-тарифах
Tele2 первой на телеком-рынке России предложила услугу переноса остатков корпоративным клиентам, теперь они смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде.
КЕЙ
05.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют
Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
КЕЙ
30.06.2017 10:30
КЕЙ рассказал, какой компьютер нужен для майнинга биткоинов
Рост курса цифровой валюты биткоин на прошедшей неделе вызвал и существенный рост спроса на майнинг – единственный способ получить биткоины бесплатно. Специалисты КЕЙ рассказали, как правильно выбрать компьютер для майнинга.
УБРиР
29.06.2017 12:43
УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ
Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
КЕЙ
28.06.2017 08:00
Эксперты КЕЙ пояснили, что такое биткоин и майнинг
В июне 2017 года цифровая валюта – биткоин выросла в цене на 10% и достигла максимальной отметки 2713.00 долларов, что спровоцировало небывалый рост внимания к новому виду денежных средств и инновационной системе платежей.
УБРиР
26.06.2017 15:45
УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30
В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО
Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Ваганов Антон
23.06.2017 15:16
В ЛО появилась первая СРО с полностью сформированным компенсационным фондом
Единственная в Ленинградской области саморегулируемая организация с компенсационным фондом, сформированным в полном объеме - Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области» 20 июня 2017 года включена в государственный реестр СРО под номером СРО-С-280-20062017.
Tele2
22.06.2017 19:00
Tele2 договорилась с Apple
Tele2 и Apple заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития услуг связи. Партнерство позволит усовершенствовать качество работы устройств iPhone в сети оператора, а также обеспечит возможности проведения совместных маркетинговых акций.
22.06.2017 11:49
Российско-Германская Внешнеторговая палата арендовала офис у «Группы ЛСР»
Российско-Германская Внешнеторговая палата и Представительство немецкой экономики на Северо-Западе РФ арендовали офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.