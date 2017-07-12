Росприроднадзор: «Новый свет-ЭКО» собирал мусор без лицензии

Северо-Западное отделение Росприроднадзора подало иск в отношении ООО «Новый Свет-ЭКО». По словам контрольного ведомства, полигон в поселке Новый Свет в Гатчинском районе Ленобласти вышел за рамки своей лицензии.

Информация об иске появилась на сайте арбитража 12 июля. Как объяснили в Росприроднадзоре, проверка выявила нарушение со стороны ответчика: полигон занимался сбором мусора, тогда как лицензия у него только на размещение и обезвреживание отходов. В связи с этим истец требует привлечь полигон к ответственности по статье 14.1 КоАП РФ – «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

Сбор, транспортирование, обработка и утилизация мусора стали лицензируемыми видами деятельности с 1 июля 2015 года. Соответственно, и все операторы должны были получить новые лицензии, а их прежние разрешения на обезвреживание и размещение утратили силу. Был обозначен переходный период длиною в год. За это время ООО «Новый Свет-ЭКО» не смогло получить разрешение на сбор мусора, но, по данным Росприроднадзора, продолжило им заниматься.

Полигон аффилирован с семьёй владельца «Автопарка № 1 Спецтранс» Анатолия Язева. Недавно, несмотря на сопротивление Росприроднадзора, он смог увеличить заявленную и почти исчерпанную мощность в 7 млн тонн до 10,5 млн тонн отходов. Это значит, что террикон может теперь оказаться вдвое выше знаменитых Новоселок и вырасти до 71,5 метра.

«Автопарк № 1 Спецтранс» считается одним из кандидатов на то, чтобы стать единым оператором по обращению с отходами в южных районах города. Северную часть могут отдать МПБО-2.