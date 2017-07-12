Цех на Кировском заводе, полностью охваченный огнем, тушат с воздуха

Пожар на Кировском заводе в Петербурге днем 12 июля распространился на всю площадь цеха по производству тракторов. Горящие 1000 квадратных метров тушат с земли и с воздуха.

Как сообщает региональное управление МЧС, к месту возгорания на проспекте Стачек вылетел пожарно-спасательный вертолет Ка-32, в случае необходимости готов стартовать Ми-8. На месте с огнем борются 119 пожарных. Возле цеха работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория, замеры воздуха ведутся и на стационарных постах. Пока концентрация опасных веществ не превышает нормы.

Напомним, пожар, которому присвоили третий номер сложности, начался около полудня в 225 цеху, который использует Петербургский тракторный завод. На внешней стене загорелся вентиляционный канал.