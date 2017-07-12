Полонского осудили на 5 лет и тут же отпустили

Пресненский суд Москвы признал бизнесмена Сергея Полонского виновным в мошенничестве при строительстве жилых комплексов в Москве. 12 июля его приговорили к 5 годам колонии и тут же освободили из-за истечения сроков давности.

Как сообщают журналисты из зала суда, вместе с Полонским осуждены и могут быть свободны по той же причине и другие фигуранты дела, бывшие подчиненные коммерсанта. Их признали виновными в хищении 2,4 млрд рублей при строительстве комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера».