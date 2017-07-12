Полонского осудили на 5 лет и тут же отпустили
Пресненский суд Москвы признал бизнесмена Сергея Полонского виновным в мошенничестве при строительстве жилых комплексов в Москве. 12 июля его приговорили к 5 годам колонии и тут же освободили из-за истечения сроков давности.
Как сообщают журналисты из зала суда, вместе с Полонским осуждены и могут быть свободны по той же причине и другие фигуранты дела, бывшие подчиненные коммерсанта. Их признали виновными в хищении 2,4 млрд рублей при строительстве комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера».
Справка:
Сергея Полонского, прославившегося заявлением «у кого нет миллиарда, могут идти в …», задержали в июне 2013 года в Камбодже, где он жил. В 2015 году его арестовали и депортировали в Россию.
Как установило следствие, после кризиса в 2008 году Полонский вывел деньги со стройки жилья и направил их на стройку «Башни федерации» в «Москва-сити». Достраивать квартиры пришлось другим компаниям.
Следственный комитет оценил ущерб, нанесенный дольщикам, в 5,7 млрд рублей. Виновным бизнесмен себя на протяжении процесса не признавал.
В ходе прений прокуратура просила назначить одиозному бизнесмену 8 лет лишения свободы и штраф в 900 тыс. рублей. Его подельника, экс-руководителя финансового департамента «Миракса» Александра Паперно, обвинение хотело на пять ближайших лет отправить в колонию общего режима, а бывшему гендиректору ООО «Аванта» Алексею Пронякину просило дать всего 3 года условно.