Нефть дорожает на информации о запасах «черного золота» в США

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в течение 12 июля выросла на полтора процента и приблизилась к $48,3. Причина — сокращение запасов сырья в Соединенных Штатах.

Рост цена на марку WTI оказался еще больше — 1,9%, августовские фьючерсы стоят почти $45,9 из расчета на баррель. Причина в том, что спрос на сырую нефть в США в течение прошлой недели оказался выше предложения на 8 с лишним баррелей. Такие данные приводит API. В результате пришлось черпать из коммерческих хранилищ. Как показывает статистика, опубликованная 12 июля, сокращение запасов в итоге стало рекордным с прошлого сентября. Кроме того, власти США снизили прогноз по добыче на 2017 год.

Несмотря на дорожание нефти, рубль пока не смог заметно приподняться по отношению к доллару и евро. Во вторник, 11 июля, американская и европейская валюта на торгах добрались до уровня 60,99 и 69,82 рубля — максимальные значения за полгода. Официальные курсы ЦБ на 12 июля — 60,74 и 69,20 рубля.