Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2

Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.

В конкурсе 2017 года участвуют проекты, направленные на обеспечение дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями, улучшение досуга детей в селах, адаптацию выпускников детских домов, вовлечение детей в решение экологических вопросов и многие другие.

76 сотрудников Tele2 уже приступили к волонтерским чтениям. На следующем этапе экспертное жюри оценит заявки на соответствие следующим критериям: острота проблемы, инновационность решения, потенциал автора идеи. Далее, до 21 августа представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и НКО проведут оценку проектов, по итогам которой будет составлен шорт-лист.

До 1 ноября участники, вошедшие в шорт-лист, посетят обучающие семинары на следующие темы: актуальность социальной проблематики проекта, составление бизнес-плана, создание ценностного предложения, источники финансирования, PR и маркетинг. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут интервью с каждым участником и выберут восемь финалистов.

30 ноября 2017 года финалистам предстоит очная защита проектов в Москве. Четверо победителей получат гранты по 1,2 миллиона рублей на развитие своего проекта, четырем другим проектам предоставят особые условия для сбора средств на краудфандинговой платформе planeta.ru.

Все финалисты примут участие в программе поддержки проектов «Инкубатор», которая включает образовательную программу, помощь наставников (опытные кураторы из бизнеса и некоммерческого сектора проанализируют ошибки и помогут найти эффективное решение существующих проблем), знакомство с другими представителями сообщества предпринимателей-единомышленников для обмена опытом, информационную поддержку.