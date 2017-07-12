«Зенит» продлил контракт с Зыряновым

Петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с 39-летним полузащитником Константином Зыряновым. Как сообщает 12 июля пресс-служба команды, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2017/2018.

Зырянов перешел в «Зенит» в 2007 году. С тех пор он сыграл за сине-бело-голубых 286 матчей, в которых забил 39 голов и отдал 60 результативных передач. В составе клуба трижды становился чемпионом России (2007, 2010, 2011/12), завоевывал кубок (2009/10) и дважды суперкубок (2008, 2011) России, становился обладателем кубка УЕФА (2007/08) и суперкубка УЕФА (2008).

В составе сборной России в 2008 году выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы.