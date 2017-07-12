Военные вертолеты и самолеты второй день нервируют жителей Петербурга
Сегодня, 12 июля, горожане заметили самолеты над Васильевским островом, над Александровским парком на Петроградской стороне и в Невском районе. Читатели «Фонтанки» заметили в небе 15 штурмовиков, транспортные самолеты и дозаправщики. Над улицей Бадаева пролетели аж семь вертолетов.
«Сегодня над головами уже летает тяжёлая техника. Аж стёкла звенят. И опять – низенько-низенько, даже заклёпки на фюзеляже разглядеть можно», – делятся наблюдениями читатели.
В пресс-службе западного военного округа «Фонтанке» сообщили, что военная техника прибывает в город для подготовки к параду в честь Дня ВМФ 30 июля.
Напомним, военная техника над головами горожан взволновала еще накануне, 11 июля. Самолеты, по словам очевидцев, также летели впечатляюще низко.