Эксперты: В 2017 году авторынок может вырасти на 15-20%

15-20% может составить рост продаж новых легковых автомобилей в России по итогам 2017 года. С таким прогнозом 12 июля выступил в ходе круглого стола Российской ассоциации автодилеров в Северо-Западном регионе глава аналитического агентства "Автостарт" Сергей Целиков.

По словам Целикова, консервативный прогноз сохраняется на уровне 5%.

"Но внутреннее ощущение, что это может быть 15%, а если нефть будет дорожать, то 20%", – сказал он.

По мнению эксперта, главным фактором роста будет эффект низкой базы, то есть значительное снижение продаж в предыдущие годы (количество проданных в 2016 году машин оказалось ровно в двое меньше, чем в 2013-м). Также скажется отложенный спрос – люди, которые во время кризиса отказались от смены машины, могут принять решение в пользу покупки.

По итогам первого полугодия спрос на новые машины уже вырос на 7% к аналогичному периоду прошлого года в целом по стране. По Северной столице статистика за полгода пока не подведена. По итогам пяти месяцев продажи выросли на 6%, но число зарегистрированных новых машин – на 11,4%. Такая разница объясняется тем, что сами петербуржцы стали активнее покупать авто, чем жители других регионов, которые также приобретают машины в городе на Неве.