"Трансперенси Интернешнл" пожаловался на контракт по велодорожкам в Петербурге

Петербургское отделение организации "Трансперенси Интернешнл" обратилось в Управление антимонопольной службы по поводу заключения контракта на оборудование велосипедных дорожек в Санкт-Петербурге. Работы на 110 млн рублей отдали единственному поставщику – ООО "Промышленно-инвестиционная группа".

О жалобе в УФАС организация сообщила 12 июля. СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" (ЦУП) заключило контракт с подрядчиком 7 июля 2017 года. Срок окончания — 30 октября.

Основанием для такой формы как контракт с единственным поставщиком стал 9-й пункт 93-й статьи Закона о контрактной системе. Согласно ему, без конкурса можно выбирать подрядчика "вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы". Заказчик ссылался на временные факторы и поручения — в частности, необходимость разместить дорожки до 15 июля и исполнить закон о бюджете.

При этом полномочия ЦУП получил лишь в середине мая, а средства – и вовсе 9 июня. Сами проекты в центр пришли 16 июня, а агростроительный период заканчивается в городе 15 сентября. По мнению борцов с коррупцией, эти факторы не имеют отношения к «обстоятельствам непреодолимой силы».

Ранее «Трансперенси Интернешнл» подавал аналогичную жалобу на контракт по ремонту Пулковского шоссе, который достался ЗАО «Трест» опять же без конкурса.

О том, что Смольный намерен построить пять велодорожек в различных районах города, стало известно в начале года. Их протяженность составит порядка 45 км. Контракты на проектирование достались двум компаниям. «Стройпроект» занимался маршрутами от станции метро «Крестовский остров» до набережной реки Карповки и по набережным Петроградской стороны (4,75 млн рублей), а также по Фонтанке (1,1 млн рублей). В свою очередь, Гильдия современных проектов за 8,4 млн рублей взяла на себя велодорожки «Гражданский проспект — центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели».