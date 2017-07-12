Пожар на Кировском тушат по третьему номеру сложности

Пожар в одном из цехов Кировского завода в Петербурге тушат по третьему номеру сложности. На месте работают уже сто пожарных.

Как сообщает главное управление МЧС по Петербургу, пожар начался 12 июля в 11:45 в доме №47 по проспекту Стачек. В цеху на внешней стене горит вентиляционный канал на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет. В ангаре располагается производство тракторов.

Видео: Николай Девятов

Существует пять категорий сложности пожара (от 0 до 5). Вызов №3 присваивается тогда, когда огонь распространяется на большой территории, не хватает сил и средств, отсутствуют водоисточники или существуют какие-либо еще проблемы. Запрашивается дополнительная помощь нескольких отделений.