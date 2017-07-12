«СтопХаму» нашли дело

Первое уголовное дело на активиста движения «СтопХам» возбудили в Петербурге. Борьба за права пешеходов была инсценировкой, решила полиция. За потрепанный «Мерседес» прыгуну на капот выставлен счет.

В Петербурге по подозрению в умышленном повреждении чужого имущества задержан студент Горного университета Олег Румянцев. Он участвовал в рейде «СтопХама» на Малоохтинском проспекте и прыгнул на автомобиль, имитируя наезд. Его сподвижники выдвинули легенду, которую разбила запись видеорегистратора. Из потерпевшего Румянцев переквалифицирован в подозреваемого.

Утром 10 апреля 2017 года на Малоохтинском проспекте у Гидромета три стопхамовца проводили рейд против езды по тротуарам. Водитель «Мерседеса» отказался от наклейки, оператор снял эффектный кульбит активиста, и полетели донесения в Сеть и прессу: «Сбиты два человека, одного перебросило через авто, второй смог удержаться на капоте».

«Мерседес» скрылся, а ДПС и скорая приехали. Лидер петербургского подразделения «СтопХам» Александр Богловский выступил с обращением:

«Одного из активистов госпитализировали. В данный момент его здоровью ничего не угрожает, но в течение месяца он будет нетрудоспособен. Написано заявление в отдел полиции о привлечении водителя к уголовной ответственности по статье 213, часть 2, УК».

Вторая часть 213-й – это хулиганство, связанное с сопротивлением лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка. Санкция – до семи лет.

К инциденту «СтопХам» подготовил спецролик:

Автомобиль принадлежит петербурженке, за рулем находился ее муж Илья Коломиец. Искать его не пришлось. После отъезда с Малоохтинского он набрал «112» и заявил о совершенном в отношении него преступлении.

Коломиец – бизнесмен. Является совладельцем компаний «МВБ» (торговля лесо- и строительными материалами) и «Петрострой» (производство бетонных смесей). Фирмы выигрывали конкурсы главного управления спецстроительства по Северо-Западу (ГУССТ № 3 при Спецстрое России).

Полиция Красногвардейского района, сличив противоречивые заявления, повременила с уголовной квалификацией. ГИБДД составила административный материал по статье 12.27 КоАП «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП» и передала его в 87-й судебный участок. 23 июня 2017 года мировой судья рассмотрел дело.

Коломийцу вменялся наезд на пешехода-активиста – 18-летнего Радислава Сина, с причинением тому телесных повреждений и оставлением места происшествия. Вторым стопхамовцем оказался студент Горного университета Олег Румянцев.

Сина доставили к мировому судье. Молодой человек уже не был так уверен в своем статусе потерпевшего. Он не учел, что в «Мерседесе» работал видеорегистратор.

Суд разглядел инсценировку. Коломиец объяснил, как стопхамовский рейд выглядел из салона автомобиля:

«Три неизвестных гражданина, один из которых был в камуфляжной куртке и с предметом, похожим на бейсбольную биту, а второй держал предмет, похожий на палку, перегородили тротуар. После полной остановки неизвестные начали наносить удары по автомобилю, а также запрыгнули на капот. Я начал движение, чтобы избежать нападения, так как воспринял действия нападавших как реальную угрозу своей жизни и здоровью».

Биты и палки, конечно, не было. Но поди разгляди в сложенных трубочкой картонках наклейки, а не ударные средства.

Судья Кайнова постановила:

«Производство по делу прекратить в связи с действием лица в состоянии крайней необходимости».

Коломиец отправил автомобиль экспертам. Они оценили ущерб в 78 тысяч рублей. При исполнении кульбита Румянцев продавил алюминиевый капот (ремонту не подлежит, на замену) и повредил ветровое стекло (на замену). Ударом по отъезжавшему «Мерседесу» поврежден задний бампер, а с ними датчики парктроника. Ущерб взят с понижающим коэффициентом. Авто 2010 года, эксперты высчитывали цену б/у деталей, а не новых.

К 12 июля в следственном управлении Красногвардейского УМВД сложилась картинка. Уголовное дело возбуждено по статье 167 УК «Умышленное повреждение имущества». Сину присвоен статус свидетеля. Румянцева допросили в качестве подозреваемого и отпустили под подписку о невыезде.

По уголовному делу потерпевшей признана супруга водителя.

«СтопХам» основан в 2010 году движением «Наши», возглавил его комиссар, бывший спецназовец внутренних войск, снайпер Дмитрий Чугунов. Проект был устно одобрен тогдашним министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым. В 2012 году «СтопХам» зарегистрировался в качестве юрлица. В 2013-2015-х получил 18 млн рублей в виде президентских грантов. Чугунов также является совладельцем частного охранного предприятия «Эсха-профи». С 2014 года входил в Общественную палату РФ, был исключен в июне 2017-го.

Чугунов считает уголовное дело на Румянцева сфабрикованным. Он пообещал написать заявление в управление собственной безопасности ГУ МВД «на предмет компетенции и правомерности действий сотрудников», а также направить обращения в прокуратуру.

«СтопХам» неоднократно, преимущественно в Москве, оказывался в центре скандалов с чиновниками и членами их семей, публикации в Сети помогали доказывать им свою правоту, а госслужащих – снимать с должностей. В сентябре 2015 года семь активистов петербургского подразделения были избиты за остановку автомобиля на тротуаре Дачного проспекта. Уголовное дело закончилось почти миром. Зачинщик Котенев примирился со стопхамовцами, два участника получили по году условно.

Фирменным знаком движения «СтопХам» стала наклейка «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу». У него есть множество оппонентов, считающих, что активисты злоупотребляют своими правами и посягают на чужое имущество, совершают мелкое хулиганство и нарушают неприкосновенность частной жизни. В крупных городах множится интернет-движение «Анти СтопХам».

В 2015 году Минюст инициировал ликвидацию «СтопХама» как организации за грубые нарушения в отчетности, и Мосгорсуд согласился с этой оценкой. В ЕГРЮЛ активисты вернулись по решению Верховного суда в сентябре 2016-го после устранения нарушений.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»