Пребывание в лавре мощей Николая Чудотворца изменит режим работы ближайшей станции метро

Ближайшую к лавре Александра Невского станцию метро будут открывать на час раньше в те две недели, что в Петербурге будут пребывать мощи святителя Николая Чудотворца. Закрывать подземку намерены чуть позже.

Как сообщает 12 июля пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», вестибюль станции «Площадь Александра Невского-2» будет открыт для входа пассажиров с 05.32 до 00.23. Такой режим действует с 13 по 28 июля, пока в Александро-Невской лавре будет находиться христианская святыня.

Напомним, обеспечивать порядок возле монастыря будут сотрудники ОМОНа. Ранее сообщалось, что в Москве в очереди к мощам возникали драки.

